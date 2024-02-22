Левитин об Играх будущего: «Важно, что Россия первая проводит такие соревнования»

Помощник президента РФ Игорь Левитин в разговоре с «СЭ» прокомментировал начало Игр будущего.

«Хорошо, что совмещается спорт с киберспортом. Не только компьютеры, но и площадка. Посмотрим, как пойдет. Очень важно, что Россия первая проводит такие соревнования», — сказал Левитин «СЭ».

Церемония открытия Игр будущего прошла вечером 21 февраля в Казани, в ней приняли участие лидеры ряда стран СНГ и президент России Владимир Путин.

Соревнования продлятся до 3 марта.