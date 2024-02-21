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Игры будущего

21 февраля, 16:01

Певец Ваня Дмитриенко выразил желание принять участие в соревнованиях Игр будущего

Рустам Имамов
Корреспондент отдела спорта
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Российский певец Ваня Дмитриенко высказался о проведении Игр будущего в Казани и своих ожиданиях от участия в церемонии открытия соревнований.

«Фиджитал — это совместимость диджитал и физики, а у меня со школы с физикой плохо (смеется). Для меня очень волнительно здесь выступать. Все понимают важность события, его уникальность, поэтому, конечно, испытываю стресс, надеюсь, получится все воплотить.

С детства я с футболом плохо дружил, повредил коленку на втором же занятии. Я играю в видеоигры, рад, что у нас культура эта прогрессирует. Это очень круто, когда совмещают киберспорт с реальными играми, реально крутой шанс для этих людей выйти в люди и развить способность к коммуникации.

Раньше было интересно следить за киберспортом, года три назад, сейчас не было времени. Нравится самому поиграть, на шоу-матч бы вышел, сыграл бы в Counter-Strike. Мне кажется, что не все еще понимают, насколько это крутая история, но сейчас много ребят посмотрит, насколько это здорово, особенно для подростков», — сказал Дмитриенко.

Игры будущего проходят в Казани с 21 февраля по 3 марта.

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