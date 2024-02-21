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Игры будущего

21 февраля, 16:08

Певец Дмитриенко пообещал показать оптимистичный гимн России на церемонии открытия Игр будущего

Рустам Имамов
Корреспондент отдела спорта
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Российский певец Ваня Дмитриенко высказался о своем участии в открытии Игр будущего в Казани.

«На церемонии я пою гимн, и для меня это весомая задача. Мы хорошенько откроем Игры вместе с DJ Smash. Надеюсь, оставим хорошее впечатление. Это будет такой танцевальный, оптимистичный, динамичный гимн.

Честно, я думал, что будет другая совсем сцена, а там все очень красиво и современно. На репетиции все было подо мной, и вот я смотрю на это и как будто вижу кадры про супергероев из детства, так все по-инновационному. Очень круто.

Мы два раза перезаписывали гимн, искали разные подачи. Мне 18 лет, а гимн надо спеть так, чтобы откликнулось в сердце. Я не могу спеть и забыть, это не такая история. Мы нашли золотую середину. Музыка будущего? Это будет совмещение инструментов классических и электронных, больше разнообразия», — сказал Дмитриенко.

Игры будущего проходят в столице Татарстана. Церемония открытия запланирована на 19.00 по московскому времени.

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