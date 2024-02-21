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Игры будущего

21 февраля, 22:40

Организаторы Игр будущего отреагировали на идею провести следующие соревнования в Казахстане или Узбекистане

Рустам Имамов
Корреспондент отдела спорта
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Директор по образованию и коммуникациям Игр будущего Кристина Колесникова высказалась насчет предложений, прозвучавших от президента Казахстана Касым-Жомарт Токаева и президента Узбекистана Шавката Мирзиеева провести следующие соревнования в формате фиджитал у себя в стране.

«Мы локальный оргкомитет, первая страна-хозяйка. Кто будет следующий, узнаем чуть позже. Авторами идеи нас не назвать. Авторы идеи фиджитал – международная команда экспертов, из абсолютно разных стран с огромным опытом проведения масштабных мероприятий. В науке, технологиях, это многосоставная команда людей из абсолютно разных областей, поэтому игры будущего получаются такими нестандартными от классического спорта.

Президент России поверил в эту идею и согласился провести первые Игры. Авторы идеи не совсем мы, мы те кто первые поверили. Кто будет следующий? Тот кто выиграет заявочную кампанию. На церемонии закрытия или позже – пока сказать не можем», – сказала Колесникова.

Игры будущего продлятся в Казани до 3 марта.

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