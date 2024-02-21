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Игры будущего

21 февраля, 22:29

Организаторы Игр будущего оценили интерес аудитории: «Планируем общий охват в три миллиарда зрителей»

Рустам Имамов
Корреспондент отдела спорта
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Директор по образованию и коммуникациям Игр будущего Кристина Колесникова рассказала о количестве потенциальных зрителей церемонии открытия.

«Результаты по прямой трансляции мы еще не получили, иностранное вещание шло с небольшой задержкой. Много броадкастерских платформ забирают трансляции завтра. Общий итог тех, кто посмотрел трансляцию, впервые мы узнаем через два дня.

Счет точно идет на десятки миллионов человек, зрителей трансляции, а в зале у нас 3500 тысячи зрителей. При этом билеты не продавали, их раздавали среди разных категорий, в том числе призеров различных Олимпиад. Ставка разумеется идет на онлайн. Мы планируем общий охват в три миллиарда к концу соревнований, а билетов у нас всего 83 тысячи», – сказала Колесникова.

Игры будущего продлятся в Казани до 3 марта.

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