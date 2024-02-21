Организаторы Игр будущего оценили интерес аудитории: «Планируем общий охват в три миллиарда зрителей»

Директор по образованию и коммуникациям Игр будущего Кристина Колесникова рассказала о количестве потенциальных зрителей церемонии открытия.

«Результаты по прямой трансляции мы еще не получили, иностранное вещание шло с небольшой задержкой. Много броадкастерских платформ забирают трансляции завтра. Общий итог тех, кто посмотрел трансляцию, впервые мы узнаем через два дня.

Счет точно идет на десятки миллионов человек, зрителей трансляции, а в зале у нас 3500 тысячи зрителей. При этом билеты не продавали, их раздавали среди разных категорий, в том числе призеров различных Олимпиад. Ставка разумеется идет на онлайн. Мы планируем общий охват в три миллиарда к концу соревнований, а билетов у нас всего 83 тысячи», – сказала Колесникова.

Игры будущего продлятся в Казани до 3 марта.