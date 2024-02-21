Организаторы церемонии открытия Игр будущего в Казани ориентировались на Супербоул

Директор по образованию проекта Игры будущего Кристина Колесникова прокомментировала организацию церемонии открытия соревнований в Казани и заявила, что в качестве примера команда использовала в том числе Супербоул.

«При организации церемонии мы работали на то, чтобы она была интересна как вживую, так и при трансляции. Сочетание нескольких направлений, и классический спорт, как Супербоул. Это не просто спорт, это шоу, которое потом обсуждает весь мир долгое время. И киберспортивные турниры, которые проходят, очень интересны с точки зрения картинки.

Пересмотрите трансляцию в интернете, там она была совсем другой. Не то, чтобы интереснее, просто другая. К примеру сверхзвуковая капсула действительно неслась и это было видно. Сцена с озеленением планеты, другие элементы, это крутое инновационное шоу. Мы взяли все лучшее, что есть в мире подобных ивентов, и попробовали это провести через искусственный интеллект.

Что касательно костюмов, то мы использовали искусственный интеллект, но при адаптации все равно человек лидирует. Наработки искусственного интеллекта, а вот итоговый результат – это работа человека. На каждое платье уходило больше двух недель. Мотивы – флаги стран, которые приехали в нашу страну. Это долгий и кропотливый труд», – сказала Колесникова.

Игры будущего продлятся в Казани до 3 марта.