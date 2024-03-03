Олимпийский чемпион Немов высказал желание увидеть фигурное катание в формате фиджитал

Четырехкратный олимпийский чемпион Алексей Немов высказался об Играх будущего, которые проходили с 21 по 3 марта в Казани.

«Хорошая мотивация, высокие призовые, отличная организация. Все уедут с хорошими впечатлениями, точно многие. Дружелюбная атмосфера, отдаю должное волонтерам за гостеприимство. Не наигранный день вежливости, чувствуется школа волонтеров Казани. Подскажут, расскажут, все на лучшем уровне. Все главные мероприятия в спорте последние 10 лет в Казани, начиная с Универсиады и заканчивая Играми будущего. И опыт города невероятный, отсюда уезжают как с праздника. Встречать в Татарстане умеют. Трансляция в мире и обратная реакция понятна всем.

Был риск для тех кто приедет сюда, мы понимали это. Но когда руководители, президенты стран пригласили принимать у себя в стране, это дорогого стоит. Мы готовы к дружбе и сотрудничеству. Соревноваться надо на помосте, для этого есть все условия. Хотелось бы в будущем видеть спортивную гимнастику в фиджитал, прыжки в воду, фигурное катание. Это те виды, которые мне близки и которые я люблю», — сказал Немов.

Игры будущего завершились в Казани в воскресенье, 3 марта.