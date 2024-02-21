Олимпийский чемпион Далалоян сравнил подготовку олимпийских атлетов и фиджитал-кибер-атлетов

Олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Артур Далалоян высказался об открытии Игр будущего в Казани.

«Мне кажется, что любое состязание — это всегда по-настоящему. Фиджитал-игры — это что-то новое, но интересное, и я рад быть частью этого торжества сегодня. Уверен, что спортсмены, которые участвуют, так же готовятся, как мы к Олимпиаде, и хотят состязаться, выявлять победителей. Самое главное — это конкуренция, стремление побеждать.

Иногда дома с детьми я могу поиграть в приставку, Mortal Kombat, и тут как раз представлены единоборства с киберспортивной частью. Но не часто играю, больше времени провожу в гимнастическом зале. Гимнастика в формате фиджитал? Может быть, когда-то и до этого дойдет. Помню, выходило приложение на телефоне, где можно было отрабатывать движения», — сказал Далалоян.

Игры будущего будут продолжаться до 3 марта.