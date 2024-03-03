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Игры будущего

3 марта, 18:23

Матыцин подвел итоги Игр будущего: «Они показали, что спорт не имеет границ»

Константин Белов
Корреспондент
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Министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин подвел итог первых в мире Игр Будущего в Казани.

«Игры будущего — вау, как много раз говорили на церемонии закрытия. Думаю, что это большой праздник, мега проект, который реализовала Россия, Татарстан и наша большая команда. Атмосфера показывает, что мир объединился. Игры показали, что спорт не имеет границ. Молодежь внимательно относится к новым тенденциям, а мы должны внимательно относится к тем мечтам, которые у них есть. Сегодня эти мечты реализовались. Хоть проект и фиджитал, но он реален, если смотреть на интерес зрителей и освещения в СМИ. Мы много раз говорили, что Игры будущего имеют будущее», — сказал Матыцин.

Первые Игры будущего завершились в Казани в воскресенье, 3 марта.

Олег Матыцин
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