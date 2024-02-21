Матыцин: «Мы видим, что сейчас олимпийские ценности не всегда уважаются»

Министр спорта РФ Олег Матыцин ответил на вопрос, можно ли сравнить Игры будущего с Олимпиадой.

— Можно ли сравнить Игры будущего с Олимпиадой?

— Вы знаете, по ощущениям радости любое международное мероприятие имеет главной целью объединение. Мы видим, что сейчас олимпийские ценности не всегда уважаются. Здесь, в России, именно движение фиджитал направлено на взаимное уважение и доверие. Атмосфера соответствующая. Мы видим радостные глаза, позитивные эмоции.

Первый в истории международный мультиспортивный турнир Игры будущего пройдет в Казани с 21 февраля по 3 марта 2024 года.