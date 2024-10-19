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Сегодня, 02:26

ОАЭ запросили у России информацию по организации Игр будущего

Евгений Козинов
Корреспондент
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Руководитель Игр будущего Игорь Столяров в кулуарах форума «Россия — спортивная держава» рассказал, что ОАЭ запросили у России информацию по организации Игр будущего.

«Пока запросов от ОАЭ на помощь не было. Как Россия может помочь? У нас люди, которые делали Игры будущего, из Казани, есть организация, правительство Республики Татарстан. Когда Международная федерация фиджитал-спорта наделила правом ОАЭ проводить Игры, мы сразу сказали, что они могут взять все из Казани, что мы готовы делиться опытом. В ОАЭ сказали, что это на 100 процентов будет ими востребовано, является хорошим подспорьем, потому что они ничего не знают, так как контекст довольно тяжелый, потому что аспектов взаимодействия очень много из-за специфичности турнира.

Это сложная история с точки зрения организации продукта, если говорим про съемку и трансляцию, то это вообще наука. У нас все это есть, в опыте, гибридах. В ОАЭ говорят, что они заинтересованы в этом, но пока официальный процесс передачи не начался. Запрос такой существует, но конкретных дедлайнов нет, как только они попросят, сразу поделимся опытом", — цитирует ТАСС Столярова.

Первые Игры будущего проходили с 21 февраля по 3 марта в Казани.

Источник: ТАСС
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