Ковальчук об Играх будущего: «Фиджитал-хоккей понравился. За спортом будущее!»

Нападающий «Спартака» Илья Ковальчук в разговоре с «СЭ» прокомментировал начало Игр будущего.

«Все отлично! Встретил много хороших знакомых. Фиджитал-хоккей понравился. Надеемся, что молодежь будет меньше играть в приставку дома, а больше заниматься на улице. За фиджиталом будущее? Посмотрим. Надеюсь, что за спортом будущее», — сказал Ковальчук «СЭ».

Церемония открытия Игр будущего прошла вечером 21 февраля в Казани, в ней приняли участие лидеры ряда стран СНГ и президент России Владимир Путин.

Соревнования продлятся до 3 марта.