Нагорный рассказал, что российский аналог игры ФИФА уже находится в разработке

Глава Всероссийской федерации фиджитал-спорта Никита Нагорный рассказал, что российский аналог футбольного симулятора ФИФА уже находится в разработке.

«Повестка была в том, чтобы не попросить его разработать у президента, а попросить поддержать инициативу. Потому что «Газпром» уже разрабатывает аналог, и надеюсь, что в скором времени мы его увидим», — цитирует Нагорного ТАСС.

Президент России Владимир Путин на Играх будущего ознакомился с идеей создать отечественный аналог футбольного симулятора ФИФА. С реализацией идеи может помочь глава «Газпрома» Алексей Миллер.

Международный мультиспортивный турнир Игры будущего 2024 с 21 февраля по 3 марта 2024 года проходит в Казани. Программа соревнований состоит из пяти категорий («вызовов»): спорт, тактика, стратегия, технологии и скорость.