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Игры будущего

Сегодня, 17:15

Нагорный объяснил, чем ценны для России Игры Будущего

Алина Савинова
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Президент Всероссийской федерации фиджитал-спорта Никита Нагорный рассказал, чем ценны для страны Игры Будущего.

«Сегодня для нас очень важны масштабные спортивные события, особенно когда они выходят на международный уровень. Предстоящий турнир — большой шанс в первую очередь для наших спортсменов из разных дисциплин, для тех ребят, которые занимались футболом, баскетболом, хоккеем, киберспортом, трехмерными тактическими поединками. Кроме того, фиджитал-спорт открывает новые горизонты и для тех людей, кто уже добился невероятных высот в своих видах. Мы, атлеты, всегда ищем возможность продолжать жить спортом, потому что для нас он нечто большее, чем просто рядовое занятие. А здесь абсолютно в любом возрасте человек сможет найти себя и свое место в команде», — цитирует Нагорного RT.

Игры Будущего — новый международный турнир по 16-ти гибридным дисциплинам. Соревнования будут проходить в феврале и марте 2024 года в Казани.

Источник: https://russian.rt.com/sport/news/1216801-nagornyi-rossiya-igry-bydyshee
Никита Нагорный
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