Минская команда стала первым чемпионом Игр будущего

Белорусская команда Minsk выиграла соревнования по виртуальным велогонкам и стала первым чемпионом Игр будущего.

В общем зачете минский коллектив набрал 522 очка в симуляторе WattAttack. В тройку также вошли команды Marathon Tula и Italian Espresso.

Всего в соревнованиях приняли участие 12 команд. Соревнования проходили в пять этапов: индивидуальная гонка на время, гонка с выбыванием, скрэтч, темпо, гонка по очкам.

Игры будущего — фиджитал-соревнования, которые проходят в 16 дисциплинах, объединяющих классический спорт и киберспорт.

21 февраля в Казани состоялась церемония открытия — первого в истории международного мультиспортивного турнира. Соревнования будут проходить до 3 марта.