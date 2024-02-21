Матыцин: «В России создано более 60 региональных федераций фиджитал-спорта»

Министр спорта РФ Олег Матыцин прокомментировал старт турнира Игр будущего.

— Прежде всего я очень рад, что благодаря решению президента, деятельности организационного комитета, команде федеральной, региональной проект уже практически на стадии старта, даже можно сказать, он уверенно начал шагать по всей планете. Более 60 стран поддерживают это движение, созданное федерацией. В нашей стране создано более 60 региональных федераций фиджитал-спорта. Они прошли тестовые соревнования в прошлом году. Сейчас мы в ожидании церемонии открытия.

Как вы знаете, мы благодарим и наших гостей, и наших друзей из многих стран, которые приняли приглашение, приехали. Команды более чем из 105 стран будут участвовать. Это вселяет в нас уверенность, что у Игр будущего есть будущее. Мы видим, какой большой интерес у молодежи: сочетание киберспорта и спорта классического. Интерес не только в СМИ, но и виден на площадках. Была возможность поговорить с участниками. Все в ожидании и с чувством радости, подъема, что они сопричастны к началу этого проекта. Поэтому мы не сомневаемся, что соревнования будут очень зрелищными, привлекут внимание и спортсменов, и зрителей, безусловно. Конечно, надеемся, что СМИ, телеканалы и социальные сети будут тоже очень ярко освещать это событие. Хочу пожелать только в добрый путь, как говорят в начале, и радоваться тому, что Россия продолжает быть открытой, несмотря на всю сложность ситуации.

Мы еще раз продемонстрировали, что являемся пионерами. Мы не закрываемся, мы даем возможность новым течениям реализовываться. Самое главное, что это течение направлено на воспитание и формирование культуры у молодежи. Культуры и уважения к своим традициям, сочетания интеллектуального и физического развития, потому что гармония подразумевает умение владеть своим телом, умом. Все это должно быть направлено на реализацию и формирование стабильного общества, стабильного мира, — сказал Матыцин.

Первый в истории международный мультиспортивный турнир Игры будущего пройдет в Казани с 21 февраля по 3 марта 2024 года.