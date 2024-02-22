Министр спорта Матыцин поделился впечатлениями от церемонии открытия Игр будущего

Министр спорта РФ Олег Матыцин поделился впечатлениями от открытия Игр будущего.

«Впечатления очень позитивные. Россия еще раз открылась миру как страна, которая дарит возможность быть вместе, радоваться достижениям, показала, что спорт является важной частью воспитания и государственной политики. Россия инициировала этот проект и вчера объявила Игры будущего открытыми. Присутствовали главы многих государств, аудитория была удивлена.

Если раньше были люди, сомневающиеся в этом проекте и в его будущем, то вчера все сомнения развеялись. Представители более 100 стран принимают участие в этом проекте. Это не только российская инициатива, более чем в 60 странах проходят соревновния по фиджитал-дисциплинам. У нас созданы 63 региональных отделения, в которых проводятся чемпионаты России. Мы смотрим с уверенностью в будущее. Мы слышали, что некоторые руководители стран выразили желание принять у себя такого рода соревнования», — сказал Матыцин.

Игры будущего будут проходить в Казани с 21 февраля по 3 марта.