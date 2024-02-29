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Игры будущего

29 февраля, 02:19

Менеджер американской фиджитал-команды R10 хотел бы посетить Москву и Санкт-Петербург

Евгений Козинов
Корреспондент
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Менеджер американской фиджитал-команды R10 Ренато Са Нето рассказал, какие города России он хотел бы посетить.

«Назову Москву и Санкт-Петербург — слышал, насколько они красивы. Я также хочу лучше изучить культуру россиян. Если быть честным, то мне показалось, будто люди в вашей стране более рассудительные и хладнокровные в хорошем смысле. Бразильцы — более экспрессивный и эмоциональный народ. Считаю, нам есть чему у вас поучиться в этом аспекте», — цитирует RT Са Нето.

Игры будущего проходят с 21 февраля по 3 марта. Программа соревнований состоит из пяти категорий («вызовов»): спорт, тактика, стратегия, технологии и скорость.

Участники Игр будущего. Будущее спорта начинается в Казани
Источник: https://russian.rt.com/sport/news/1279068-sa-neto-rossiya-goroda-futbol
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