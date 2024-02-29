Менеджер американской фиджитал-команды R10 хотел бы посетить Москву и Санкт-Петербург

Менеджер американской фиджитал-команды R10 Ренато Са Нето рассказал, какие города России он хотел бы посетить.

«Назову Москву и Санкт-Петербург — слышал, насколько они красивы. Я также хочу лучше изучить культуру россиян. Если быть честным, то мне показалось, будто люди в вашей стране более рассудительные и хладнокровные в хорошем смысле. Бразильцы — более экспрессивный и эмоциональный народ. Считаю, нам есть чему у вас поучиться в этом аспекте», — цитирует RT Са Нето.

Игры будущего проходят с 21 февраля по 3 марта. Программа соревнований состоит из пяти категорий («вызовов»): спорт, тактика, стратегия, технологии и скорость.