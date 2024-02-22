Матыцин считает позитивным знаком участие 117 стран в Играх будущего

Министр спорта РФ Олег Матыцин рассказал, как относится к тому, что в Играх будущего в Казани примут участие 117 стран.

— На Игры будущего аккредитовалось 117 стран, 107 уже приехали. Размах очень большой. Владимир Сальников говорил, что в декабре есть договоренность о возможном допуске наших спортсменов на чемпионат мира в Будапеште по водным видам спорта. Можно ли говорить, что лед понемногу трогается?

— Дело не в том, трогается лед или трещит. Дело в том, что, главное, мы продолжаем сохранять диалог с международными федерациями. Международные федерации понимают, что без участия российских спортсменов теряют зрелищность и на трибунах, теряется интерес у спортсменов, потому что конкуренция не является реальной. И цена тех медалей, которые завоевываются на чемпионатах мира, если там не присутствуют российские спортсмены, становится гораздо ниже. Мы надеемся, что в ближайшее время большинство международных федераций примут соответствующее решение о допуске наших спортсменов, и, конечно, главным условием нашего участия являются равные права, которые не должны нарушаться никакими регламентами. Требования, декларации не должны стать барьером для участия российских и белорусских спортсменов в международных соревнованиях. Основная задача и олимпийского движения, и международного спорта — объединять людей, препятствовать проявлениям любых форм политизации и дискриминации спортсменов. С этим мы всегда будем выступать на международных площадках. И вот эта международная площадка Игр будущего еще раз показала, что Россия за открытый спорт, за спорт равных возможностей. И встречи с нашими международными коллегами, представителями министерств, спортивных сообществ показывает, что большинство стран, спортивных организаций разделяют нашу позицию.

— Фиджитал-дисциплин достаточно много. Какие еще будут включены?

— Буквально сегодня обсуждали это с нашими коллегами из волейбола, настольного тенниса и других видов спорта, которые пока еще не имеют цифровых аналогов. Интерес большой. Даже не следует говорить о количестве, масштаб безграничный. Так или иначе, можно создать аналог всех существующих видов спорта и привлекать в реальный спорт людей. С другой стороны, цифровые технологии помогают спортсменам совершенствоваться, потому что это новые взгляды на спорт, на его параметры. И когда это перекладывается в цифровой формат, думаю, и для тренеров, и для специалистов, для тех, кто занимаются научными исследованиями, очень важна интеграция двух форматов.

Игры будущего пройдут с 21 февраля по 3 марта в Казани.