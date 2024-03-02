Матыцин о следующем месте проведения Игр будущего: «Пока нет ясности»

Министр спорта РФ Олег Матыцин ответил на вопрос, где могут пройти следующие Игры будущего.

«Пока нет ясности, так как еще не открыта заявочная кампания. Мы рады, что президент Казахстана и президент Узбекистана высказали намерении принять Игры. Но много других стран выражают интерес. Россия всегда готова принять и организовать любые масштабные соревнования», — сказал Матыцин.

Игры будущего проходят в Казани с 21 февраля по 3 марта. Программа соревнований состоит из пяти категорий («вызовов»): спорт, тактика, стратегия, технологии и скорость.

Игры будущего 2024: основная информация