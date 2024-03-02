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Игры будущего

2 марта, 13:16

Матыцин о следующем месте проведения Игр будущего: «Пока нет ясности»

Константин Белов
Корреспондент
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Министр спорта РФ Олег Матыцин ответил на вопрос, где могут пройти следующие Игры будущего.

«Пока нет ясности, так как еще не открыта заявочная кампания. Мы рады, что президент Казахстана и президент Узбекистана высказали намерении принять Игры. Но много других стран выражают интерес. Россия всегда готова принять и организовать любые масштабные соревнования», — сказал Матыцин.

Игры будущего проходят в Казани с 21 февраля по 3 марта. Программа соревнований состоит из пяти категорий («вызовов»): спорт, тактика, стратегия, технологии и скорость.

Игры будущего 2024: основная информация

Олег Матыцин
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