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Игры будущего

2 марта, 13:09

Матыцин об Играх будущего: «Успех признан всеми»

Константин Белов
Корреспондент
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Министр спорта РФ Олег Матыцин заявил, что гости и участники Игр будущего отмечают высокий стандарт организации соревнований.

«Очень внимательно следим за Играми будущего. Завтра состоится церемония закрытия. Успех фиджитал направления уже несомненный. Все гости из других стран отмечают высокий стандарт организации соревнований. Надеемся, что проект будет продолжен. Успех признан всеми — и участниками, и гостями», — сказал Матыцин.

Игры будущего проходят в Казани с 21 февраля по 3 марта. Программа соревнований состоит из пяти категорий («вызовов»): спорт, тактика, стратегия, технологии и скорость.

Олег Матыцин
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