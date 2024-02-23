Латвия приостановила лицензии спортсменов, выступивших на Играх будущего

Федерация хоккея Латвии приостановила лицензии спортсменов, которые участвовали в Играх будущего в Казани.

Часть ее игроков команды Baltic Select выступала за национальную сборную.

«LHF приостановила действие лицензий этих хоккеистов», — сообщает РИА «Новости» со ссылкой на официальный сайт федерации.

1 февраля сейм Латвии принял закон, официально запрещающий сборным играть против российских и белорусских спортсменов вне зависимости от того, есть ли у атлета нейтральний статус или нет.

Игры будущего — фиджитал-соревнования, которые проходят в 16 дисциплинах, объединяющих классический спорт и киберспорт.