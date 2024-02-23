Кожевников посоветовал латвийским хоккеистам остаться в России после участия в Играх будущего

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Александр Кожевников отреагировал на решение Федерации хоккея Латвии (LHF) приостановить лицензии спортсменов, которые приняли участие в Играх будущего.

«Как можно вообще комментировать действия этого враждебного государства? Конечно, латвийских спортсменов нужно похвалить за то, что они приехали на Игры будущего, но для них определенно будут последствия. Считаю, что им следует остаться в нашей стране», — цитирует Кожевникова RT.

Международный мультиспортивный турнир Игры будущего проходит с 21 февраля по 3 марта 2024 года в Казани. Церемония открытия соревнований состоялась в столице Татарстана в среду. Формат Игр будущего объединяет киберспорт и классические дисциплины.