Команды из России и Индонезии сыграют между собой в турнире по кибатлетике на Играх будущего
Российская команда Russian Cyborgs сыграет с Tanah Air Indonesia из Индонезии в соревнованиях по кибатлетике на Играх будущего, сообщает пресс-служба организации.
20 декабря состоялась жеребьевка турнира по кибатлетике на Играх Будущего-2024.
Результаты жеребьевки:
JONAPWDIANS (Нигерия) — Malayan Warior (Малайзия)
Russian Cyborgs (Россия) — Tanah Air Indonesia (Индонезия)
BHARAT (Индия) -Iqhudeо (ЮАР)
Unity (Иран) — Falcon verts (Королевство Саудовская Аравия)
Water Buffaloes (Вьетнам) — Pharaohs (Египет).
28 февраля 2024 года состоится отборочный этап турнира, 29-го — игры за призовые места.
Кибатлетика — это соревнования по использованию технических средств реабилитации в выполнении бытовых задач.
Игры будущего пройдут в Казани с 21 февраля по 3 марта 2024 года.