Игры будущего
Новости
Статьи
Уведомления
Главная
Игры будущего

18 августа, 13:00

Команда из Белгорода стала победителем Кубка мэра Москвы по гонкам дронов и выиграла 25 миллионов рублей

Фото Пресс-служба Федерации гонок дронов России

Первый официальный международный спортивный турнир по гонкам дронов в России состоялся в рамках Международного форума «Беспилотные системы: технологии будущего», который прошел с 7 по 17 августа в инновационном центре «Сколково».

Соревнования прошли в трех дисциплинах: «Класс 330 — командный зачет», «Технический симулятор — командный зачет», «Технический симулятор — личный зачет». В дисциплине «Класс 330 — командный зачет», где спортсмены соревновались в очном формате в «Сколково», дебютировала сборная России. Национальная команда была впервые сформирована в июне 2025 года приказом Министерства спорта. Российские пилоты были поделены на семь команд из разных регионов страны, еще в девяти командах участвовали пилоты из десяти стран: Индии, Австралии, Болгарии, Турции, Казахстана, Франции, Беларуси, Германии, Испании и Южной Кореи.

Победу в дисциплине «Класс 330 — командный зачет» одержала команда из Белгородской области — Данил Грязнов и Кирилл Лобань. Второе место у Александра Холкина и Платона Черемных (Москва), третью строчку заняла команда Григория Миронова и Даниила Волока (Ленинградская область).

«На Кубке мэра Москвы в «Сколково» собрались сильнейшие пилоты России и других стран мира. Для нашей сборной это первый официальный старт на таком уровне, поэтому турнир имел большое значение не только для российских спортсменов, но и для развития гонок дронов в целом. Я рад, что российская сборная, несмотря на свой первый официальный старт и сильнейшую конкуренцию, показала впечатляющие результаты, заняв все три ступени пьедестала. Отдельно поздравляю ребят из Белгородской области Данила Грязнова и Кирилла Лобаня, которые показали лучшую готовность и концентрацию и действительно заслужили эту победу», — отметил президент Федерации гонок дронов России Илья Галаев.

Также в рамках Кубка мэра Москвы прошли виртуальные соревнования по дисциплинам «Технический симулятор — личный зачет» и «Технический симулятор — командный зачет». Турниры прошли среди мужчин и женщин возрастной группы старше 14 лет, а также среди юниоров и юниорок 10-17 лет. В командном зачете среди юниорок первое место заняли спортсменки из Амурской области Маргарита Николенко и Арина Пархомова. Этот же дуэт стал лучшим и в старшей возрастной категории. Кроме того, Пархомова забрала и золото в личном зачете как среди юниорок, так и среди женщин. У юниоров в командном зачете победили Мирон Черемных и Кирилл Журавлев из Москвы. Среди мужчин победила команда из Челябинской области в составе Артема Манапова и Александра Мальцева. В личном зачете среди юниоров первое место занял Мирон Черемных из Москвы, а у мужчин победил Артем Манапов.

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Читайте также
У бывшего футболиста сборной России Алдонина выявили тяжелое заболевание
Лидеры G20 приняли декларацию саммита «Группы двадцати» в ЮАР
Саночников Репилова и Перетягина арестовали по делу о мошенничестве
Пушилин заявил о расширении контроля ВС России в Константиновке
Самая дорогая компания в мире Nvidia продолжает дорожать. И вот почему
Челестини назвал виновного в странном голе, Романов сделал то, что не смог Станкович. Что произошло после дерби «Спартака» с ЦСКА
Популярное видео
«Трактор» уволил еще одного канадского тренера
«Трактор» уволил еще одного канадского тренера
«Спартак» обыграл ЦСКА, «Рубин» победил «Ахмат»: голы дня
«Спартак» обыграл ЦСКА, «Рубин» победил «Ахмат»: голы дня
«Арсенал» — «Черноморец»: ФНЛ, 20-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Черноморец»: ФНЛ, 20-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 20-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 20-й тур, видеообзор матча
«Чайка» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 20-й тур, видеообзор матча
«Чайка» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 20-й тур, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 16-го тура 21 ноября
РПЛ: видео всех голов 16-го тура 21 ноября
«Волга» — «Торпедо»: ФНЛ, 20-й тур, видеообзор матча
«Волга» — «Торпедо»: ФНЛ, 20-й тур, видеообзор матча
«Монреаль» — «Вашингтон»: видео хет-трика Овечкина
«Монреаль» — «Вашингтон»: видео хет-трика Овечкина
«Детройт» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
Воля «Лады», проблемы «Авангарда»: репортаж Шевченко
Воля «Лады», проблемы «Авангарда»: репортаж Шевченко
Увольнение Кудашова, уход Гру, кошмарная серия «Сибири»
Увольнение Кудашова, уход Гру, кошмарная серия «Сибири»
«Тампа-Бэй» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Спартак» Кс — «Родина»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» Кс — «Родина»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Миннесота» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Шинник» — «Чайка»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Чайка»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Челябинск» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Арсенал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Арсенал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Факел»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Факел»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Динамо» осталось без защитника
«Динамо» осталось без защитника
«Вашингтон» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Артем Симонов и Софья Гринберг — победители Кубка России-2025 по фиджитал спорту

Takayama

КХЛ на Кинопоиске

Новости
RSS RSS
Все новости