Команда из Белгорода стала победителем Кубка мэра Москвы по гонкам дронов и выиграла 25 миллионов рублей

Первый официальный международный спортивный турнир по гонкам дронов в России состоялся в рамках Международного форума «Беспилотные системы: технологии будущего», который прошел с 7 по 17 августа в инновационном центре «Сколково».

Соревнования прошли в трех дисциплинах: «Класс 330 — командный зачет», «Технический симулятор — командный зачет», «Технический симулятор — личный зачет». В дисциплине «Класс 330 — командный зачет», где спортсмены соревновались в очном формате в «Сколково», дебютировала сборная России. Национальная команда была впервые сформирована в июне 2025 года приказом Министерства спорта. Российские пилоты были поделены на семь команд из разных регионов страны, еще в девяти командах участвовали пилоты из десяти стран: Индии, Австралии, Болгарии, Турции, Казахстана, Франции, Беларуси, Германии, Испании и Южной Кореи.

Победу в дисциплине «Класс 330 — командный зачет» одержала команда из Белгородской области — Данил Грязнов и Кирилл Лобань. Второе место у Александра Холкина и Платона Черемных (Москва), третью строчку заняла команда Григория Миронова и Даниила Волока (Ленинградская область).

«На Кубке мэра Москвы в «Сколково» собрались сильнейшие пилоты России и других стран мира. Для нашей сборной это первый официальный старт на таком уровне, поэтому турнир имел большое значение не только для российских спортсменов, но и для развития гонок дронов в целом. Я рад, что российская сборная, несмотря на свой первый официальный старт и сильнейшую конкуренцию, показала впечатляющие результаты, заняв все три ступени пьедестала. Отдельно поздравляю ребят из Белгородской области Данила Грязнова и Кирилла Лобаня, которые показали лучшую готовность и концентрацию и действительно заслужили эту победу», — отметил президент Федерации гонок дронов России Илья Галаев.

Также в рамках Кубка мэра Москвы прошли виртуальные соревнования по дисциплинам «Технический симулятор — личный зачет» и «Технический симулятор — командный зачет». Турниры прошли среди мужчин и женщин возрастной группы старше 14 лет, а также среди юниоров и юниорок 10-17 лет. В командном зачете среди юниорок первое место заняли спортсменки из Амурской области Маргарита Николенко и Арина Пархомова. Этот же дуэт стал лучшим и в старшей возрастной категории. Кроме того, Пархомова забрала и золото в личном зачете как среди юниорок, так и среди женщин. У юниоров в командном зачете победили Мирон Черемных и Кирилл Журавлев из Москвы. Среди мужчин победила команда из Челябинской области в составе Артема Манапова и Александра Мальцева. В личном зачете среди юниоров первое место занял Мирон Черемных из Москвы, а у мужчин победил Артем Манапов.