Колобков: «На Играх будущего мы охватываем весь кибеспортивный спектр»

Бывший министр спорта России Павел Колобков поделился мнением о дисциплинах на Играх будущего.

«Это все начиналось еще при мне, когда я работал заместителем, а потом и министром спорта. Мы тогда признали эти направления и разработали для них все правила вместе с Федерацией компьютерного спорта. Dota и та же FIFA — это все только программы, но их можно разделить внутри на несколько дисциплин. Думаю, на данный момент мы охватываем весь киберспортивный спектр и ничего нового придумывать пока не нужно», — приводит слова Колобкова RT.

Игры будущего — фиджитал-соревнования, которые проходят в 16 дисциплинах, объединяющих классический спорт и киберспорт.

21 февраля в Казани состоялась церемония открытия — первого в истории международного мультиспортивного турнира. Соревнования будут проходить до 3 марта.