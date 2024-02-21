Ключевой темой церемонии открытия фиджитал-игр в Казани стала «Россия будущего»

В Казани стартовала церемония открытия Игр будущего. Это первые в истории соревнования в формате фиджитал, в котором сочетаются классический спорт и киберспорт.

После приветственных слов торжественных гостей и парада атлетов началась культурная часть церемонии. Основной концепцией шоу стала презентация «России будущего». Главные герои шоу отправились в Казань 2050-х годов. Шоу пройдет в девять актов и продлится два часа.

Игры будущего будут проходить в столице Татарстана до 3 марта.