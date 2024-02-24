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Игры будущего

24 февраля, 23:20

Китайская команда Xtreme Gaming выиграла соревнования по Dota 2 на Играх будущего

Ана Горшкова
Корреспондент
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Китайский коллектив Xtreme Gaming победил соотечественников из LGD Gaming в финале соревнований по Dota 2 на Играх будущего.

Финальный матч завершился со счетом 2-0 в пользу Xtreme Gaming. За Xtreme Gaming играют финалисты чемпионата мира Ван Чуньюй и Чжао Цзысин, а также Го Хунчэн, Лин Дзин и Дин Цун.

Команда за победу на турнире получит 350 тысяч долларов, призовые LGD Gaming составили 160 тысяч долларов, китайский коллектив G2.IG, занявший третье место, получит 120 тысяч долларов.

Российские команды One Move, L1ga Team и Echpo4mak не смогли пробиться в плей-офф турнира.

Xtreme Gaming и LGD Gaming не смогут принять участие в суперфинале Игр будущего из-за плотного графика, на следующий день команды играют в групповой стадии турнира Dreamleague. Вместо них в матче по фиджитал-футболу сыграют европейский коллектив Entity и команда Boom, представляющая Юго-Восточный регион.

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