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Игры будущего

8 февраля, 15:06

Китай подтвердил участие своих спортсменов в Играх будущего

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Китайские спортсмены примут участие в Играх будущего, сообщил журналистам помощник президента России Юрий Ушаков.

«Китайская сторона подтвердила участие своих спортсменов в Играх будущего в Казани и в других спортивных турнирах, которые Россия будет проводить в текущем году», — цитирует Ушакова РИА «Новости».

Игры будущего пройдут в Казани с 21 февраля по 3 марта. Они будут проводиться по новым дисциплинам с использованием современных технологий, цифровой среды и физической активности.

Источник: РИА «Новости»
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