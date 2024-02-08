Китай подтвердил участие своих спортсменов в Играх будущего

Китайские спортсмены примут участие в Играх будущего, сообщил журналистам помощник президента России Юрий Ушаков.

«Китайская сторона подтвердила участие своих спортсменов в Играх будущего в Казани и в других спортивных турнирах, которые Россия будет проводить в текущем году», — цитирует Ушакова РИА «Новости».

Игры будущего пройдут в Казани с 21 февраля по 3 марта. Они будут проводиться по новым дисциплинам с использованием современных технологий, цифровой среды и физической активности.