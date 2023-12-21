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Игры будущего

Сегодня, 21:32

Иван Штырков возглавит звездную команду на «Играх будущего»

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Боец клуба «Архангел Михаил» Иван Штырков станет тренером звездной команды по фиджитал-единоборствам на турнире «Игры будущего».

Штырков возглавит коллектив Gamers or Fighters, куда входят звезды российских ММА.

Всего в турнире по фиджитал-единоборствам примут участие восемь команд, в каждой из которых будет по четыре бойца разных весовых категорий, включая одну женскую.

В полусреднем весе (77,1 кг) команду Штыркова представит Ильяс Хамзин, в легком весе (70,3 кг) — Тимур Нагибин, в полулегком весе (65,7 кг) — Денис Лаврентьев. В женской категории (56,7 кг) на Играх Будущего выступит Любовь Сальникова.

«Подготовиться к такому турниру — это интересная задача и для ребят, и для тренеров. У меня в команде половина спортсменов не играет, поэтому будем составлять для них тренировочный процесс, чтобы ни там, ни там не упасть в грязь лицом», — заявил Штырков.

«Игры будущего» пройдут в Казани с 21 февраля по 3 марта 2024 года.

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