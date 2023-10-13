Испанская команда Ramboot Esports победила на международном турнире по фиджитал-баскетболу

Международный турнир по фиджитал-баскетболу в рамках Фиджитал Игр 10 завершился в МВЦ «Казань Экспо». В финальном матче испанская команда Ramboot Esports победила сербский Partizan Esports. В матче за третье место азербайджанский Alov Basket обыграл MDMX из Китая.

В обеих командах-финалистах Фиджитал Игр 10 были профессиональные киберспортсмены и опытные баскетболисты, привыкшие играть только на победу. Борьба за трофей ожидаемо получилась плотной и бескомпромиссной. Цифровую часть выиграли испанцы, которым в середине тайма удалось сделать несколько перехватов — 21:16. До финального свистка Ramboot Esports уверенно удерживали дистанцию в 6-7 очков. По итогу матча на табло был зафиксирован счет 37:31 в пользу команды с Пиренейского полуострова.

«Мы очень хорошо сыграли тактически. Изучили соперника и построили правильный план на игру. Матч получился непростым, потому что у них, как и у нас, играют профессиональные киберспортсмены и баскетболисты. Именно поэтому я не согласен с тем, что сербов назвали фаворитами. Хочу поблагодарить организаторов за приглашение на этот чудесный турнир. Мы не просто получили удовольствие от соревнований, но и просто здорово провели время в красивом городе», — сказал форвард Ramboot Esports Джон Галарза.

В матче за 3-е место азербайджанский дуэт Фариза Ганбарова и Андрея Кондратьева блестяще провел как цифровую часть, так и физическую. Восемь точных бросков из-за дуги Ганбарова обеспечили Alov Basket солидное преимущество перед игрой на корте — 22:12. А на паркете надежная игра Кондратьева в обороне не позволила китайской команде MDMX сократить отставание. Сирена зафиксировала на табло победу Alov Basket 43:33, которая завоевала бронзовые награды.

«Десятые Фиджитал Игры — это самая большая сборка, мы объединили пять дисциплин, и с 5 по 22 октября нон-стопом их тестируем. Сейчас в оргкомитете у нас более 50 функций и мастер-план, который состоит из двух тысяч точек. Я рад и горд тем обстоятельством, что ни одна из серьезных точек у нас не просрочена, мы идем ровно в плане. Мы стоим на пути достижения нашего параметра и рассчитываем, что на «Играх Будущего» будут участники из более чем 100 стран», — рассказал руководитель проекта «Игры Будущего» Игорь Столяров.

Фиджитал Игры 10 продолжатся футбольным турниром «Путь чемпиона», который продлится до 15 октября. Далее зрителей ждут Международный турнир по фиджитал футболу, соревнования по играм Mobile Legends: Bang Bang (MLBB) и тактическим боям Warface и Counter-Strike: Global Offensive (CS) в сочетании с лазертагом.