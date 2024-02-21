Игры будущего: время начала и где смотреть трансляцию открытия

21 февраля в Казани пройдет церемония открытия Игр будущего-2024. Турнир является уникальным, потому что сочетает в себе физическую активность, цифровую среду и современные технологии. Ранее такого нигде не было. Игры будущего придумали и организовали в России.

Бесплатная видеотрансляция церемонии открытия Игр будущего 21 февраля пройдет на Первом канале в телеэфире и на сайте 1tv.ru. Начало прямого эфира — в 18.45 мск.

В соревнованиях в Казани примут участие около двух тысяч спортсменов из 107 стран.

Ознакомиться подробнее с форматом, участниками, расписанием и другими основными вопросами об Играх будущего 2024 года можно с помощью материала «СЭ».

Игры будущего: даты проведения и полное расписание соревнований