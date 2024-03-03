Игры будущего: расписание и где смотреть трансляции соревнования 3 марта

Игры будущего, которые проходят в Казани, завершаются 3 марта. «СЭ» публикует расписание соревнований в последний соревновательный день.

Игры будущего: расписание на 3 марта, воскресенье

TBD МВЦ «Казань Экспо"/Академия тенниса YOTA Фиджитал MOBA (MLBB + суперфинал): шоу-матч

11:00 | 14:00 Академия тенниса Standoff 2 + Лазертаг: финал и матч за 3-е место

13:00 МВЦ «Казань Экспо» Газпром фиджитал-футбол: финал и матч за 3-е место

14:00 МВЦ «Казань Экспо» Вкусно — и точка фиджитал-скейтбординг: финал и поединок за и 3-е место

14:30 Сириус Автодром, г. Сочи G-Drive фиджитал-гонки: гонки

В прямом эфире соревнования покажет федеральный телеканал «Матч ТВ», также следить за Играми будущего можно на официальном сайте турнира, на стриминговых площадках VK Play Live, YouTube и Twitch.

Игры будущего 2024: основная информация