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Игры будущего

28 февраля, 07:00

Игры будущего: расписание и где смотреть трансляции соревнования 28 февраля

Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
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Игры будущего 2024.
Фото Global Look Press

Международный мультиспортивный турнир Игры будущего 2024 проходит с 21 февраля по 3 марта 2024 года в Казани. Программа соревнований состоит из пяти категорий («вызовов»): спорт, тактика, стратегия, технологии и скорость.

Игры будущего: расписание соревнований 28 февраля, среда

09:00 Академия Тенниса Standoff 2 + Лазертаг: групповой этап

10:00 ИТ-Парк ИНТЕРРОС Спортивное программирование: соревнования

12:00 МВЦ «Казань Экспо» Вкусно — и точка фиджитал-скейтбординг: квалификация

13:00 | 17:00 МВЦ «Казань Экспо», ТРЦ Мега Казань VR ритм-симулятор: квалификация

13:00 | 17:00 МВЦ «Казань Экспо», ТРЦ Мега Казань Танцевальный симулятор: квалификация

14:00 | 19:00 МВЦ «Казань Экспо» YOTA Фиджитал MOBA (MLBB + суперфинал): 1/8 финала

14:00 ИТ-Парк Speedrun + суперфинал: соревнования

14:00 Экстрим-парк «УРАМ» Фиджитал-BMX: 1/4 финала

15:00 | 19:00 МВЦ «Казань Экспо» Газпром фиджитал-футбол: 1/8 финала

17:00 | 21:00 Академия тенниса CS2 + Лазертаг: финал и матч за 3-е место

18:00 СК «Трудовые резервы» Positive Technologies Гонки дронов: 1/4 финала

19:00 МВЦ «Казань Экспо» Фиджитал-баскетбол со СБЕРОМ: 1/2 финала

Время начала соревнований — московское.

Следить за турниром можно и по телевизору, и через интернет: прямые видеотрансляции ведет федеральный телеканал «Матч ТВ», также они доступны на официальном сайте турнира, на стриминговых площадках VK Play Live, YouTube и Twitch.

Основная информация об Играх будущего 2024 доступна в материале на сайте «СЭ».

Игры будущего 2024: основная информация

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