Игры будущего: расписание и где смотреть трансляции соревнования 25 февраля

Международный мультиспортивный турнир Игры будущего 2024 проходит в Казани с 21 февраля по 3 марта. Программа соревнований состоит из пяти категорий («вызовов»): спорт, тактика, стратегия, технологии и скорость.

Следить за турниром можно будет и по телевизору, и через интернет: прямые видеотрансляции планирует вести федеральный телеканал «Матч ТВ», также они будут доступны на официальном сайте турнира, на стриминговых площадках VK Play Live, YouTube и Twitch.

Игры будущего: расписание соревнований 25 февраля, воскресенье

TBD МВЦ «Казань Экспо"/Академия Тенниса YOTA Фиджитал MOBA (Dota 2 + суперфинал): шоу-матч

09:30 | 17:00 Академия Тенниса CS2 + Лазертаг: групповой этап

13:00 | 16:00 МВЦ «Казань Экспо» Фиджитал-баскетбол со СБЕРОМ: 1/8 финала

13:00 | 17:00 МВЦ «Казань Экспо», ТРЦ Мега Казань VR ритм-симулятор: квалификация

13:00 | 17:00 МВЦ «Казань Экспо» Газпром фиджитал-футбол: групповой этап

13:00 | 17:00 МВЦ «Казань Экспо», ТРЦ Мега Казань Танцевальный симулятор: квалификация

15:45 Казанский Цирк Битва роботов: 1/4 финала

16:00 ИТ-Парк Мир Танков + суперфинал: финал и матч за 3-е место

Время начала соревнований — московское.

Основная информация об Играх будущего 2024 доступна в материале на сайте «СЭ».

Игры будущего 2024: основная информация