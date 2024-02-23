Игры будущего: расписание и где смотреть трансляции соревнования 23 февраля
Первый в истории международный мультиспортивный турнир Игры будущего проходит с 21 февраля по 3 марта 2024 года в Казани. Соревнования поделены на пять категорий («вызовов»): спорт, тактика, стратегия, технологии и скорость.
Следить за турниром можно будет и по телевизору, и через интернет: прямые видеотрансляции планирует вести федеральный телеканал «Матч ТВ», также они будут доступны на официальном сайте турнира, на стриминговых площадках VK Play Live, YouTube и Twitch.
Игры будущего: расписание соревнований 23 февраля, пятница
09.30 Академия Тенниса CS2 + Лазертаг: групповой этап
12.00 ИТ-Парк Мир Танков + суперфинал: 1/4 финала
13.00 | 16:00 МВЦ «Казань Экспо» Фиджитал-баскетбол со СБЕРОМ: групповой этап
13.00 МВЦ «Казань Экспо» YOTA Фиджитал MOBA (Dota 2 + суперфинал): 1/2 финала
14.00 | 16:00 Иннополис СИБУР Кибатлетика: 1/2 финала, финал и поединок за 3-е место
16.00 | 20:30 Дворец спорта АК Барс Лига Ставок фиджитал-единоборства: 8 поединков
16.00 Ледовая арена Лига Ставок фиджитал-хоккей: финал и матч за 3-е место
18.00 Академия тенниса VK PLAY: Warface + Лазертаг: 1/2 финала
Основная информация об Играх будущего 2024 доступна в материале на сайте «СЭ».