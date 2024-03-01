Игры будущего: расписание и где смотреть трансляции соревнования 1 марта

Международный мультиспортивный турнир Игры будущего 2024 проходит в Казани с 21 февраля и продлится до воскресенья, 3 марта 2024 года. Программа соревнований состоит из пяти категорий («вызовов»): спорт, тактика, стратегия, технологии и скорость.

Игры будущего: расписание соревнований 1 марта

11:00 | 18:00 Академия тенниса Standoff 2 + Лазертаг: групповой этап

11:00 МВЦ «Казань Экспо» VR ритм-симулятор: финал и поединок за 3-е место

14:00 ИТ-Парк Speedrun + суперфинал: соревнования

15:00 | 19:00 МВЦ «Казань Экспо» Газпром фиджитал-футбол: 1/4 финала

17:00 МВЦ «Казань Экспо» Танцевальный симулятор: финал и поединок за 3-е место

19:00 МВЦ «Казань Экспо» YOTA Фиджитал MOBA (MLBB + суперфинал): 1/2 финала

Время начала соревнований — московское.

Следить за турниром можно и по телевизору, и через интернет: прямые видеотрансляции ведет федеральный телеканал «Матч ТВ», также они доступны на официальном сайте турнира, на стриминговых площадках VK Play Live, YouTube и Twitch.

Основная информация об Играх будущего 2024 доступна в материале на сайте «СЭ».

Игры будущего 2024: основная информация