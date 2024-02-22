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Игры будущего

22 февраля, 06:00

Игры будущего: расписание и где смотреть трансляции соревнований 22 февраля

Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
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Игры отборочного турнира транслируют телеканалы медиахолдинга «Матч».
Фото Официальный сайт Игр будущего

Первый в истории международный мультиспортивный турнир Игры будущего проходит с 21 февраля по 3 марта 2024 года в Казани. Соревнования поделены на пять категорий («вызовов»): спорт, тактика, стратегия, технологии и скорость.

Следить за турниром можно будет и по телевизору, и через интернет: прямые видеотрансляции планирует вести федеральный телеканал «Матч ТВ», также они будут доступны на официальном сайте турнира, на стриминговых площадках VK Play Live, YouTube и Twitch.

Игры будущего: расписание соревнований 22 февраля, четверг

11.00 | 18.00 Академия тенниса VK PLAY: Warface + Лазертаг: групповой этап

11.30 | 17.00 ИT-Парк Мир Танков + суперфинал: групповой этап

11,00 Экстрим-парк «УРАМ» Виртуальная велогонка: соревнования

14.00 Ледовая арена Лига Ставок фиджитал-хоккей: 1/2 финала

15.00 | 19.30 Дворец единоборств АК Барс Лига Ставок фиджитал-единоборства: 8 поединков

15.00 Иннополис CИБУР Кибатлетика

16.30 | 19.30 МВЦ «Казань Экспо» фиджитал-баскетбол со СБЕРОМ: групповой этап

Основная информация об Играх будущего 2024 доступна в материале на сайте «СЭ».

Игры будущего 2024: основная информация

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