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Игры будущего

21 февраля, 13:36

Здунов — о драке в матче Игр будущего: «Как только прозвучала финальная сирена, тут же пожали друг другу руки»

Сергей Разин
корреспондент
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Хоккеист команды Liga Pro Team Павел Здунов рассказал о драке в матче с Baltic Select на Играх будущего.

«Мы действительно были заряженными. Да и соперники постоянно подстегивали и задирали. Они вытащили из нас эмоции. Да, где-то не сдержались. Это абсолютно нормально. На площадке всегда есть место для подобных проявлений. Поверьте, как только прозвучала финальная сирена, тут же пожали друг другу руки и оставили весь негатив на площадке», — приводит слова Здунова RT.

Участники Игр будущего. Игры будущего: время начала и где смотреть трансляцию открытия

Источник: https://russian.rt.com/sport/news/1275869-zdunov-hokkei-igry-buduschego
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