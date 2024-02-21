Здунов — о драке в матче Игр будущего: «Как только прозвучала финальная сирена, тут же пожали друг другу руки»

Хоккеист команды Liga Pro Team Павел Здунов рассказал о драке в матче с Baltic Select на Играх будущего.

«Мы действительно были заряженными. Да и соперники постоянно подстегивали и задирали. Они вытащили из нас эмоции. Да, где-то не сдержались. Это абсолютно нормально. На площадке всегда есть место для подобных проявлений. Поверьте, как только прозвучала финальная сирена, тут же пожали друг другу руки и оставили весь негатив на площадке», — приводит слова Здунова RT.