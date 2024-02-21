Здунов — о победах Liga Pro Team: «Ехали на Игры Будущего с мыслью, что являемся главными претендентами»

Хоккеист команды Liga Pro Team Павел Здунов поделился впечатлениями от победы в первых двух матчах Игр будущего.

«Я бы не сказал, что все складывалось для нас прямо-таки просто, несмотря на большую разницу в счете. Но не скрою: ехали в Казань с мыслью, что именно мы являемся главными претендентами на победу. С верой в это и выходим на лёд. Вместе с тем нам не было легко ни в первом матче — с Barys Cyber Team, ни во втором — с Baltic Select. Просто в первой встрече действовали будто вполсилы. Она потому и вышла несколько скомканной. Вчера же решили полностью выложиться на площадке. Отсюда и результат», — приводит слова Здунова RT.