Статьи
Матч-центр
Газета
Фото
Видео
Live
Рейтинг букмекеров
Игры
Зарплаты КХЛ
Акинфеев. 20-й сезон
Главная
Игры будущего

24 февраля, 17:12

Гватемальского игрока увезли на скорой после первого матча по фиджитал-футболу на Играх будущего

Алина Савинова
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Игрок гватемальской команды Holcattes Сарцено Эрнандес получил повреждение в матче первого тура группового этапа турнира по фиджитал-футболу на Играх будущего, сообщает ТАСС.

Во втором тайме физической части матча против российского «Феникса» Эрнандес столкнулся с бывшим игроком сборной России Романом Шишкиным. После этого он покинул поле, прихрамывая. Как отмечает источник, позже игрока увезли на скорой помощи для рентгена ноги.

Международный мультиспортивный турнир Игры будущего проходит с 21 февраля по 3 марта в Казани. Программа соревнований состоит из пяти категорий («вызовов»): спорт, тактика, стратегия, технологии и скорость.

Игры будущего: расписание и где смотреть трансляции соревнования 24 февраля

Источник: ТАСС
2
0
Читайте также
Путин выступил с посланием к Совету Федерации
Началась трансляция послания Путина к Совету Федерации
Умерла актриса Дарья Гончарова
Мумию мужчины нашли в Санкт-Петербурге после прорыва трубы в жилом доме
Bild описал четыре фазы «нападения» России на НАТО
В МОК заявили об отсутствии новых требований по допуску россиян к ОИ-2024
Популярное видео
Хуснутдинов продолжит карьеру в системе «Миннесоты»
Лучший вратарь КХЛ: интервью Александра Самонова
«Рейнджерс» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
Как «Магнитка» готовится к плей-офф КХЛ?
Анонс первого раунда: Ротенберг vs Ларионов, Никитин vs Федоров
«Ванкувер» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
Определились все пары Кубка Гагарина-2024
«Вашингтон» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
«Жирона» — «Райо Вальекано»: видеообзор, чемпионат Испании
Московское «Динамо» — лучший клуб регулярного чемпионата КХЛ
«Коламбус» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Реал» — «Севилья»: видеообзор матча, 26-й тур чемпионата Испании
«Питтсбург» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Нью-Джерси» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Бетис» — «Атлетик»: видеообзор матча, 26-й тур чемпионата Испании
Гусев превзошел рекорд Мозякина по очкам
«Сиэтл» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Альмерия» — «Атлетико»: видеообзор матча, 26-й тур чемпионата Испании
«Филадельфия» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Барселона» — «Хетафе»: видеообзор матча, 26-й тур чемпионата Испании
«Эдмонтон» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Нагорный рассказал, что российский аналог игры ФИФА уже находится в разработке

Игры будущего: расписание и где смотреть трансляции соревнования 25 февраля
Новости
RSS RSS
Все новости