Гватемальского игрока увезли на скорой после первого матча по фиджитал-футболу на Играх будущего

Игрок гватемальской команды Holcattes Сарцено Эрнандес получил повреждение в матче первого тура группового этапа турнира по фиджитал-футболу на Играх будущего, сообщает ТАСС.

Во втором тайме физической части матча против российского «Феникса» Эрнандес столкнулся с бывшим игроком сборной России Романом Шишкиным. После этого он покинул поле, прихрамывая. Как отмечает источник, позже игрока увезли на скорой помощи для рентгена ноги.

Международный мультиспортивный турнир Игры будущего проходит с 21 февраля по 3 марта в Казани. Программа соревнований состоит из пяти категорий («вызовов»): спорт, тактика, стратегия, технологии и скорость.

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