Город Игр будущего посетили 100 тысяч человек

Фиджитал-пространство в «Казань Экспо», в котором проходят Игры будущего, с момента открытия соревнований посетили 100 тысяч человек, сообщает пресс-служба турнира.

Юбилейным посетителем стала жительница Казани Екатерина Набиуллина. Организаторы турнира приготовили подарок для гостя — приглашение посетить космодром «Восточный» и посмотреть запуск ракеты-носителя в 2024 году.

Игры будущего проходят в Казани с 21 февраля по 3 марта. Программа соревнований состоит из пяти категорий: спорт, тактика, стратегия, технологии и скорость.