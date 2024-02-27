Стоянович — о приезде в Казань: «Россия и Сербия — братья навеки, мы чувствуем себя здесь как дома»

Футболист Ненад Стоянович ответил на вопрос, как он решился на приезд в Казань на Игры будущего на фоне политической ситуации в мире.

«В Сербии в этом плане абсолютно ничего не поменялось. Наши страны остаются дружественными, а люди — братьями навеки. И мы всегда чувствуем себя в России как дома. Точно так же гостеприимно встречаем вас и у себя на родине», — цитирует Стояновича RT.

Игры будущего с 21 февраля по 3 марта проходят в Казани. Программа соревнований состоит из пяти категорий («вызовов»): спорт, тактика, стратегия, технологии и скорость.

Соревнования организованы Всероссийской федерацией фиджитал спорта, которую курирует Министерство спорта РФ.