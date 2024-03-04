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Игры будущего

4 марта, 14:25

Фиджитал-гонка в Сочи испытала на прочность пилотов и технику

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G-Drive фиджитал-гонка.

В рамках Международного мультиспортивного турнира «Игры будущего» 2 и 3 марта в Сочи прошла уникальная G-Drive фиджитал-гонка. Местом проведения соревнований, впервые совместивших реальный и киберспорт, стал «Сочи Автодром», ранее принимавший российский этап «Формулы-1». В инновационной дисциплине выступили 28 пилотов из 13 стран мира. Историческую победу праздновал экипаж в составе Алексея Несова и Александра Смоляра из российской команды SMP Racing.

Победителей определили по сумме баллов, набранных в ходе эстафеты в физических и цифровых заездах. Сначала первый пилот команды должен был проехать 25 кругов по трассе «Сочи Автодрома», заехать в бокс и передать эстафету напарнику, стартующему в профессиональном гоночном симуляторе. После 25 кругов на виртуальном треке в дело снова вступал первый пилот, который также занимал место у экрана. Еще через 25 кругов в симуляторе эстафета возвращалась ко второму пилоту, который садился в гоночный болид и проезжал заключительные 25 кругов. Общая дистанция гонки с учетом заездов на пит-лейн составила 103 круга.

Реальную гонку пилоты проехали за рулем болидов «Формулы-4», с максимальной скоростью 240 км в час и разгоном до сотни за 4 секунды. Залогом высоких результатов участников фиджитал-гонки стали не только передовые технологии, но и оптимальное состояние техники. Поэтому для обслуживания формульных болидов, на которых пилоты соревновались в Сочи, было выбрано высокотехнологичное топливо G-Drive от сети АЗС «Газпромнефть» и новое моторное масло G-Energy, одинаково эффективно обеспечивающее защиту двигателя спортивного и простого автомобилей. Оба продукта успешно подтвердили свои характеристики во время тестовых заездов еще до начала гонки.

Топливо, которым заправлялись болиды фиджитал-гонки, поставляется на все ключевые автоспортивные старты страны: от кольцевых до ралли-рейдов. Обеспечение соревнований различными видами топлива осуществляется единым оператором, чей сервис включает в себя полный спектр услуг: от планирования поставок до контроля качества на месте проведения гонок.

За техническое сопровождение соревнований отвечают специалисты из мобильной лаборатории G-Energy. Опираясь на свой многолетний опыт в автоспорте, технологи бренда создали сервис предиктивный диагностики с применением искусственного интеллекта. Метод позволяет определять ресурс двигателя всего по одной капле работающего масла без необходимости разбирать силовую установку. Кроме того, данные, собранные с разнообразной гоночной техники, используют при создании новых рецептур.

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