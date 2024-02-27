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Игры будущего

27 февраля, 21:52

Фиджитал-баскетболист Петрович: «Мгновения, которые мы проживаем на Играх будущего, просто невероятны»

Алина Савинова
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Трехкратный чемпион Европы по кибербаскетболу Стэфан Scorpi Петрович поделился впечатлениями от Игр будущего в Казани.

«Те мгновения, которые мы проживаем здесь, просто невероятны. Неповторимые ощущения. Это самый значимый турнир в моей жизни. Никогда прежде не принимал участия в подобных состязаниях, если говорить об уровне организации. Отмечу также атмосферу внутри нашего коллектива: вместе с ребятами мы завтракаем, обедаем, играем, отдыхаем. Считайте, все свободное от баскетбола время проводим вместе. Словом, становимся настоящей семьей», — цитирует Петровича RT.

Игры будущего проходят с 21 февраля по 3 марта. Программа соревнований состоит из пяти категорий («вызовов»): спорт, тактика, стратегия, технологии и скорость.

Источник: RT
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