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Игры будущего

22 февраля, 21:29

Экс-президент ИИХФ Фазель о фиджитал-хоккее: «Сначала я был скептиком, но это может найти отклик среди молодежи»

Рустам Имамов
Корреспондент отдела спорта
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Экс-президент международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазель прокомментировал проведение турнира по фиджитал-хоккею в рамках Игр будущего в Казани.

В четверг на «Татнефть Арене» провели вынесенный матч звезд по фиджитал-хоккею между командами Даниса Зарипова и Павла Дацюка. Илья Ковальчук, который также должен был принять участие в матче, снялся по семейным обстоятельствам.

«Встретил Дацюка в раздевалке, для меня он легенда. Удалось пообщаться с обеими командами, болел за красивый хоккей. Для меня фиджитал-хоккей — это что-то новое. Общая идея — это вытащить детей из компьютерных игр в нечто новое, привлечь их к занятиям физическим спортом. Это наше будущее.
Мое поколение не застало компьютерные игры и по началу я был большим скептиком киберспорта, не скрою. Мы обсуждали эти идеи еще 10 лет назад на Олимпиаде в Сочи, и я рад что здесь в России реализовали эти мысли в реальность. Кто постарше, конечно, любит традиционные виды спорта, однако нельзя не отметить, что традиционный спорт постепенно теряет аудиторию и подобные инициативы могут найти отклик среди молодежи», — сказал Фазель.

Игры будущего продлятся в столице Татарстана до 3 марта.

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