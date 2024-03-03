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Игры будущего

3 марта, 16:58

Чернышенко — об Играх будущего: «Казань прощается с турниром, но для фиджитал движения все только начинается»

Рустам Имамов
Корреспондент отдела спорта
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Заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко подвел итоги Игр будущего, первых в истории мультиспортивных соревнований в формате фиджитал.

«Мы сделали это, первые в истории Игры будущего состоялись. Россия придумала и провела турнир в новых видах спорта, в формате фиджитал. Это технологический, зрелищный и вдохновляющий турнир. Были зрители более чем из 100 стран, они следили за соревнованиями на стыке спорта и киберспорта, спортсмены подарили нам невероятные эмоции. У нас признанный во всем мире спортивный бренд и это успех.

Россия доказала свою лидирующую роль в глобальном спортивном сообществе. Спасибо всем спортсменам за их открытую и честную борьбу, вы пионеры фиджитал-спорта и ваши победы вдохновили весь мир. Спасибо зрителям за поддержку на трибунах, огромное спасибо гостеприимной Казани и республике Татарстан.

Мы благодарим всех тех, кто организовал невероятные условия для всех участников и зрителей. Еще одно доказательство того, как может встречать гостей Казань. Сегодня Казань прощается с турниром, но для самих Игр будущего все только начинается. Передаеем эстафету новым городам и странам, чтобы радовать людей во всем мире и вовлечь как можно больше людей в новое фиджитал движение», – сказал Чернышенко.

Первые Игры будущего завершились в Казани в это воскресенье.

Дмитрий Чернышенко
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