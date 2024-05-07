Журова: «Мы успешно провели Игры будущего и дальше будем поддерживать такие форматы»

Депутат Госдумы Светлана Журова поделилась мнением и турнире Игры будущего.

«Мы понимаем, что мы успешно провели Игры будущего и дальше будем поддерживать такие форматы. У нас сильные киберспортсмены, недавно еще мы выиграли чемпионат мира по программированию. Очевидно, что нужно наших айтишников и киберспортсменов чем-то привлекать. Мне кажется, на Западе такой стратегический план, чтобы им не давать визы, чтобы они туда побежали сами. Но, может быть, наши ребята окажутся стойкими и не обратят на это внимание», — приводит слова Журовой Legalbet.gg.

«Игры будущего» — первый международный мультиспортивный турнир в концепции фиджитал-спорта. Он проходил с 21 февраля по 3 марта 2024 года в Казани.