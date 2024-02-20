В Госдуме РФ оценили значимость Игр будущего

Депутат Госдумы РФ Дмитрий Свищев прокомментировал значимость Игр будущего для российского спорта.

«Игры будущего — соревнования не для России, а для планеты. Это новый формат соревнований и новые возможности. Это шаг вперед для того, чтобы не мариноваться в классических дисциплинах МОК, а все-таки двигаться дальше», — цитирует Свищева RT.

Игры будущего — фиджитал-соревнования, которые пройдут в 16 дисциплинах, объединяющих классический спорт и киберспорт. В программу входят состязания по киберспорту, AR/VR, турнир роботов, кибатлетика, гонки дронов и другие.

Игры будущего пройдут в Казани с 21 февраля по 3 марта 2024 года.