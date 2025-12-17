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Игры будущего

17 декабря 2025, 13:40

Дегтярев назвал любимую дисциплину в фиджитал-спорте

Министр спорта РФ Михаил Дегтярев на церемонии открытия Игры будущего назвал единоборства любимым жанром фиджитал-спорта.

«Есть стрелялки, есть бродилки, есть единоборства. Честно говоря, мне больше нравятся единоборства. Мои дети играют, и все нормальные дети этим увлекаются. Не надо говорить, что они куда-то не туда идут, потому что киберспорт — это явление, которое однозначно будет развиваться», — приводит слова Дегтярева ТАСС.

Игры будущего пройдут с 18 по 23 декабря в 11 дисциплинах, среди которых фиджитал-футбол, фиджитал-баскетбол, фиджитал-единоборства, фиджитал-шутеры, фиджитал-танцы, гонки дронов, битва роботов. Всего в соревновании в Абу-Даби примут участие 141 команда и порядка 500 спортсменов из более чем 30 стран.

Источник: ТАСС
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Михаил Дегтярев
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